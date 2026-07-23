«Есть хозяйства, готовые поверить любой иностранной этикетке»

В июле Россельхознадзор обратился в Минсельхоз Казахстана с просьбой приостановить отправку продовольственного подсолнечника в Россию до 1 января 2027 года. Специалисты Южного межрегионального управления ведомства и МВД России по Краснодарскому краю обнаружили в регионе склад, через который нелегально отгружались семена подсолнечника из Казахстана в Россию. По данным Россельхознадзора, с начала года пришло 40 автомашин с такой продукцией. Снаружи упаковки содержались этикетки о продовольственном назначении, а внутри находились этикетки о родительских формах семян подсолнечника из Франции и Чили. Ситуацию «Ъ-Кубань» прокомментировала заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур им. В.С. Пустовойта, доктор сельскохозяйственных наук Марина Трунова.

Марина Трунова

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«От производителей и дистрибьюторов семян мы, к сожалению, часто слышим о контрабанде и фальсификате из Казахстана. Связано это в первую очередь с жаждой наживы в период изменения правил на рынке семян в России. По-прежнему есть хозяйства, которые готовы поверить любой иностранной этикетке, и есть предприниматели, готовые зарабатывать на этом.

В результате в поле мы видим гибриды низкого качества и сотни обращений в лабораторию молекулярно-генетических исследований нашего института с целью проверки подлинности семян.

В результате проверки оказывается, что только 20% из представленных семян соответствуют тому, что указано на этикетке мешка. Остальные образцы, поступающие в лабораторию и выданные сельхозпроизводителю за иностранные гибриды, сфальсифицированы.

В последнее время мы сталкиваемся и с подделкой наших протоколов испытания по идентификации гибридов подсолнечника.

Массовый фальсификат, безусловно, ведет к недополучению объема продукции с единицы площади вследствие посева некачественными семенами, так как заявленная гербицидоустойчивость часто отсутствует, а посев товарными семенами — это гарантия низкого урожая и масличности; неустойчивые к болезням гибриды могут не дать урожай вовсе. Но это потери конкретного хозяйства, готового рисковать. В масштабах страны массовый фальсификат приведет к более страшным последствиям. С такими семенами можно завезти карантинные сорняки, новые болезни, новые расы заразихи с целью вытеснить с мирового рынка Россию как основного производителя подсолнечника.

Для борьбы со сложившейся ситуацией необходим комплекс мер. Безусловно, тщательный контроль на границе. Сложно представить, что в Россию ранее ввозили товарный подсолнечник из Франции или Чили для переработки на масло, которое потом экспортируют.

Первичная проверка семян на границе на определение поколения семян и масличности даст довольно понятное понимание, что в мешках. Дальше рекомендации в адрес покупателей: приобретайте семена у проверенного и известного в России оригинатора, производителя, дистрибьютора. Их не так много в нашей стране, их знают практически все, информация о них — в открытом доступе.

Если мы не хотим, чтобы у нас в ближайшие несколько лет, как в некоторых европейских странах, продуктивность подсолнечника снизилась до тонны и меньше, необходимо более серьезно подходить к вопросу проверки качества семян, высеваемых на российских полях».