Музыкальный «Лимон»

25 июля в Губернаторском саду Ярославского художественного музея пройдет VII музыкальный фестиваль «Лимон». Мероприятие объединит исполнителей разных жанров — от джаза и классической музыки до эстрадных и латиноамериканских композиций. Организатором фестиваля выступает Ярославский художественный музей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский художественный музей Фото: Ярославский художественный музей

«С каждым годом увеличивается масштаб фестиваля и расширяется его аудитория. В прошлом году мероприятие посетили около пятисот человек — для нас это был серьезный прорыв. В этом году интерес растет еще заметнее: только за первую неделю было продано значительно больше билетов, чем за весь прошлый сезон», — рассказала «Ъ-Ярославль» заведующая отделом Ярославского художественного музея Марина Полывяная.

Специальную программу для фестиваля в этом сезоне подготовил камерный оркестр Калининградской областной филармонии имени Е. Ф. Светланова.

Также в программе прозвучат авторские произведения Вадима Эйленкрига, в том числе «Колыбельная для Леи» (Lullaby for Leia), Ilashkin Blues и Bolero con Esposa («Болеро с женой») — композиция, посвященная супруге музыканта.

Еще одной участницей фестиваля станет Илиана Санчез, которая вместе со своим оркестром представит программу «Ритмы Гаваны». В репертуар коллектива входят латиноамериканская музыка и латино-поп-каверы. Оркестр принимал участие в российских джазовых фестивалях и телевизионных программах, а также выступал на ведущих джазовых площадках Москвы.

Фестивальная концепция получит продолжение в оформлении Губернаторского сада: пространство украсят тематическими композициями, а в фонтане будут плавать лимоны. Гостям также предложат закуски из специально подготовленного лимонного меню. Неформальной традицией фестиваля стал дресс-код в лимонных оттенках.

Ольга Распутина