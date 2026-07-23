Каждая шестая компания Кубани столкнулась с вредоносным ПО в первом полугодии

В первом полугодии 2026 года с вредоносной активностью на рабочих устройствах столкнулись 15% корпоративных пользователей в Краснодарском крае. Почти 9% пользователей столкнулись с веб-угрозами, пишет «Бизнес ФМ Краснодар» со ссылкой на руководителя Kaspersky GReAT в России Дмитрия Галова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В целом по России эксперты фиксируют рост числа атак с использованием шпионского программного обеспечения (+49%), программ для кражи паролей (+55%), бэкдоров (+61%) и банковских троянов (+23%). Основные цели злоумышленников — госсектор, промышленность, IT-компании, финансовый и транспортный сектора. Для Краснодарского края дополнительную зону риска представляют туризм, гостиничный бизнес, розничная торговля и логистика.

По данным Kaspersky Who Calls, 62% пользователей в регионе сталкивались с мошенническими звонками, а 93% — со спамом. Злоумышленники активно используют поддельные сайты, фишинговые письма и адаптируют свои схемы под местную специфику: туристический сезон, бронирование жилья, покупку билетов. Для бизнеса опасность представляют письма, замаскированные под официальные документы от контрагентов и госорганов.

Среди ключевых трендов этого года — атаки на цепочки поставок, использование искусственного интеллекта для создания фишинговых писем и рост краж корпоративных учетных данных. Эксперты рекомендуют компаниям проверять целостность обновлений ПО, тестировать их перед внедрением, внедрять многофакторную аутентификацию и регулярно обучать сотрудников основам цифровой грамотности. Пользователям советуют критически оценивать неожиданные звонки и сообщения, не передавать коды подтверждения и использовать уникальные пароли для разных сервисов.

Алина Зорина