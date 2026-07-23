Петербургские кандидаты приоткрыли кошельки

На сайте Центральной избирательной комиссии по состоянию на утро 23 июля опубликованы сведения о заработке и имуществе кандидатов в Государственную думу от партий «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ и ЛДПР. «Ъ Северо-Запад» изучил, о каких суммах и квадратных метрах отчитывались партийцы, выдвинутые от Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Сейчас публикация сведений о доходах и нажитом имуществе перед выборами — единственная возможность узнать об активах будущих и действующих парламентариев. До 2023 года декларации народных избранников ежегодно размещали в открытом доступе. Позже Государственная дума позволила размещать эти сведения в обобщенном виде. В конце 2025-го чиновникам и депутатам предписали отчитываться только при особенных случаях. Например, при совершении крупных сделок. За соблюдением антикоррупционного законодательством теперь следят цифровые сервисы.

Первый номер в петербургском списке в Госдуму от «Единой России» Сергей Боярский в 2025 году заработал 21,3 млн рублей. В эту сумму входит доход от принадлежащего ему ООО «Галерея» (основной вид деятельности — аренда и управление недвижимым имуществом). Депутат задекларировал пять квартир и нежилое помещение в Санкт-Петербурге. Из транспорта у парламентария Mercedes-Benz SL 500 и Lexus GS350. Еще бывший девелопер отчитался о покупке шести объектов недвижимости в июне 2025 года. Общая сумма сделок составила 985,2 млн рублей. В графе об источниках средств для приобретения недвижимости указаны «иные кредитные обязательства».

Кандидат от «Новых людей», возглавивший список партии от Санкт-Петербурга, советник главы Росреестра Павел Корытников доложил о заработке в 8,2 млн рублей. Единственным источником дохода он указал столичный «Мосгортранс». Вся оформленная на господина Корытникова недвижимость, а это 21 объект, находится в Псковской области. Там у него 16 участков, дом и четыре нежилых здания. Еще у него есть три автомобиля: новая Lada Largus, Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC и Mercedes-Benz GLB 200 D.

КПРФ на выборах в нижнюю палату парламента от петербургской агломерации (кроме Петербурга и Ленобласти, в региональную группу также входят Карелия и Мурманская области) поведет думский депутат, замглавы комитета по обороне Светлана Савицкая. Она отчиталась о заработке в 28,9 млн рублей. Госпожа Савицкая также один из лидеров по числу объектов недвижимости. Их у нее 25: в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Смоленской области.

Конференция ЛДПР определила под первым номером в петербургской части федерального списка телеведущую Яну Овчинскую. Она заработала в 2025 году лишь 960 тыс. рублей. На нее оформлено 24 объекта недвижимости. В основном это нежилые помещения в Москве. Еще в столице у нее пять квартир, а в Саратовской области — два земельных участка и дом. Водит она Cadillac SRX GMT 166. Среди прочих активов 241 акция ПАО «Газпром» и 100% ООО «ИВО» (основной вид деятельности — розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах). Последняя организация, судя по источникам средств кандидата и гендиректора компании по совместительству, больших денег не приносит.

Всего из числа действующих депутатов Государственной думы, идущих на выборы по спискам партий от Петербурга и Ленинградской области, известны доходы семи человек. Так, единоросс Николай Валуев за отчетный год заработал 15,2 млн рублей. Заработок парламентария состоит, помимо зарплаты депутата, из социальных пособий, выплат от телерадиокомпании «Мир» и телеканала «РЕН ТВ», а также поступлений от ООО «КЛС-Трейд», компании — дистрибьютора инструментов «Интерскол». Господин Валуев периодически появляется в рекламе бренда. Из недвижимости у бывшего боксера земельный участок и дом в Московской области, а также квартира в Петербурге. Еще он задекларировал четыре транспортных средства: квадроцикл CFMoto Terralander 800, надувную лодку Solar 520 Strannik и два прицепа.

Новенькая для петербургской политики депутат от «Единой России» Елена Цунаева, которая в нынешнем созыве представляет Вологодскую и Новгородскую области, заработала 7,6 млн рублей. Зарплату она получает и в Государственной думе, и в Южном федеральном университете (на сайте вуза она числится доцентом на кафедре отечественной истории XX–XXI веков). У нее две квартиры, в родном Волгограде и в Москве. На счетах депутата 1,4 млн рублей. Единоросс Ольга Занко, представляющая в нынешнем созыве Ленинградскую и Псковскую области, задекларировала доход в 7,5 млн рублей. Зарегистрированного на нее имущества в отчете нет. На счетах парламентария было 1,5 млн рублей. Не самый известный депутат Госдумы от Петербурга, член ЕР Юрий Петров в 2025 году получил 13,3 млн рублей. В Северной столице у него есть земельный участок и дом. В Москве у парламентария квартира и нежилое помещение. Еще есть внедорожник Mercedes-Benz GL550, выпущенный в 2013 году. Представитель «Новых людей» Роза Чемерис (идет на выборы по региональной группе, в которую входит Ленобласть) задекларировала 6,5 млн рублей дохода. У нее три объекта недвижимости в Москве и Приморском крае. Свыше 7,3 млн рублей заработал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Пантелеев. В графе об источниках доходов он указал, среди прочих, ПАО «Кировский завод». В портфеле парламентария две акции этого предприятия, а также одна акция АО «Сириус» и две — АО «Большой гостиный двор».

Среди новичков, которые впервые отчитываются о своих доходах перед избирателем, прошедший год стал успешным для руководителя петербургского отделения МГЕР Александра Амелина, идущего на выборы в Госдуму и по списку «Единой России», и по одномандатному округу. Он задекларировал 26,5 млн рублей. За отчетный период отчитался о зарплате в МГЕР, стипендии, социальных пособиях, а также о средствах после продажи имущества. У господина Амелина четыре квартиры в Москве и в Московской области. Еще две квартиры — в Рязанской области, откуда общественник родом. В столице он обзавелся нежилым помещением. Автопарк активиста патриотического движения представлен двумя внедорожниками: Jeep Grand Wagoneer и двухсотым Toyota Land Cruiser 2008 года.

Успешнее остальных 2025 год провели некоторые кандидаты от КПРФ и «Новых людей». Так, представитель коммунистов, экс-депутат Заксобрания Ленобласти Вадим Будеев отчитался о заработке в 59,3 млн рублей. Его соратник Вадим Гришков рассказал о доходе в 33,8 млн рублей. У «Новых людей» высоким заработком отметилась психолог Вания Маркович, заработавшая 22,8 млн рублей. Основной актив госпожи Маркович — принадлежащий ей «Открытый университет "Симург"» (занимается продажей курсов по саморазвитию). Еще среди представителей «Новых людей» выделился член петербургского отделения «Деловой России», гендиректор и владелец ООО «Группа МИНАКО» Дмитрий Маслов, получивший за год 17,2 млн рублей.

Девелопер, совладелец Element Developmеnt Андрей Скоблов, выдвинутый ЛДПР, заработал в 2025 году 7,6 млн рублей. На момент подачи отчетности имел на счетах всего 2,3 тыс. рублей. Среди его активов доли в ООО «Специализированный застройщик "Элемент 1"» и ООО «Элемент Б-33». Ему принадлежат ООО «НБК-Девелопмент», ООО «Азов-Инвест», ООО «НБК-Недвижимость» и ООО «Московская бизнес-академия». Партия также выдвинула Скоблова по одномандатному округу № 214.

Самый низкий годовой заработок среди кандидатов по партспискам в Госдуму оказался у представительницы ЛДПР Марии Гущиной. 21-летний муниципальный депутат получила в 2025 году, согласно декларации, только 8,7 тыс. рублей. Меньше всего средств на счетах из кандидатов, выдвинутых на Северо-Западе, оказалось у коммуниста из областного парламента Карелии Евгения Ульянова — 36 рублей. За год республиканский депутат заработал 758 тыс. рублей.

Константин Леньков