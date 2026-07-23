Житель Анапы предстанет перед судом за госизмену по заданию СБУ

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение в отношении 46-летнего жителя Анапы, обвиняемого в государственной измене. Он собирал и передавал украинским спецслужбам данные об уровне сигналов сотовой связи и покрытии интернета в курортной зоне. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в период с 21 по 23 января 2026 года фигурант, действуя по заданию СБУ, осуществил сбор и передачу противнику технических сведений об уровне сигналов сотовой связи и покрытии сети «Интернет» на территории Анапы для использования их против безопасности РФ.

Расследование проводилось следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю. Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд. Санкция статьи предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Алина Зорина