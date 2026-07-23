Фонд микрофинансирования Кубани выдаст бизнесу 2 млрд рублей льготных займов

До конца 2026 года Фонд микрофинансирования Краснодарского края предоставит предпринимателям льготные займы на сумму около 2 млрд руб. С начала года бизнес уже получил более 300 займов на сумму свыше 1 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, поддержка предпринимателей оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В крае работают более 330 тыс. организаций МСП и индивидуальных предпринимателей. Система мер поддержки включает более 220 инструментов — субсидии, гранты, займы, льготы и гарантии.

Согласно данным администрации Краснодарского края, на данный момент Фонд микрофинансирования региона предлагает более 20 программ на льготных условиях по ставкам от 0,1 до 6,5% годовых.

По информации департамента развития бизнеса Краснодарского края, уровень удовлетворенности услугами инфраструктуры поддержки МСП за первое полугодие 2026 года составил 99,9%.

Алина Зорина