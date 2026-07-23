В Анапе утром 23 июля работают 28 АЗС

По состоянию на 09:30 в Анапе работают 28 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 доступен на 26 АЗС, АИ-95 — на 24, дизельное топливо — на 26, АИ-100 — на двух. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На восьми АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. На 14 станциях действуют лимиты по литражу (92 и 95 по 30 л — на 7 АЗС; 92, 95, 100 и ДТ по 40 л — на 5 АЗС; ДТ по 50 л — на 8 АЗС; ДТ по 60 л — на 3 АЗС). На всех заправках ограничен отпуск топлива в канистры и другие емкости.

Власти отметили, что ситуация в течение дня может меняться, и призвали водителей не закупать топливо впрок.

Алина Зорина