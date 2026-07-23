Кубанские девелоперы строят около тридцати апарт-отелей

Двадцать один из 88 застройщиков Краснодарского края (то есть почти четверть) строит апарт-отели. Всего кубанские девелоперы реализуют в индустрии гостеприимства 29 проектов с общим номерным фондом 20 тыс. единиц. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Среди крупных компаний, которые строят курортную недвижимость, она назвала ФД «Неометрия», ГК «Семья», Parade Development, ССК, ГК «Метрикс Development». По данным Macon, наиболее масштабные проекты кубанских девелоперов в индустрии гостеприимства — «Мореград» (ССК) в Анапе на 2,5 тыс. номеров и Marine Garden Sochi Hotels & Resorts (ИСК «Еврострой») в Сочи на 2,4 тыс. номеров.

«Первые проекты начали реализовываться в 2020 году, однако пик активности пришелся на 2023–2025 годы. Причин ухода в сегмент апарт-отелей несколько. Прежде всего, появление сегмента стало возможным ввиду высокой доли инвестиционного спроса на побережье. А с ростом цен покупателей с целью постоянного проживания почти не осталось. Апарт-отель удобен инвесторам тем, что не требует участия собственника в последующем управлении им: поиске постояльцев, уборке, ремонте и так далее»,— рассказала Ольга Змиевская.

Она добавила, что уход в сегмент апарт-отелей для девелоперов стал во многом вынужденным, так как земли под жилищное строительство осталось очень мало, а самые интересные участки имеют разрешение под гостиничную недвижимость.

«Отсюда же и тренд на реновацию старых гостиниц и здравниц, которые занимают наиболее выгодные локации. По нашим данным, порядка 20% апарт-отелей на побережье являются объектами реновации. В свою очередь, классические гостиницы — сложный сегмент, требующий огромных инвестиций и профессионального управления. К тому же сроки окупаемости таких проектов длинные. Поэтому модель апарт-отелей, предполагающая строительство с привлечением средств дольщиков с последующей передачей гостиничному оператору, пришлась очень кстати»,— пояснила Ольга Змиевская. Наиболее активно, по словам эксперта, застройщики выходят на побережье Черного моря в Краснодарском крае — в Сочи, Анапу и с недавнего времени в Туапсе.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае количество застройщиков за три года сократилось на 6%. Пятнадцать из 88 кубанских девелоперов реализуют проекты за пределами родного региона. В общей сложности эти компании строят 8,8 млн кв. м, из которых 45% — вне Краснодарского края.

Маргарита Синкевич