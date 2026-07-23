В Новороссийске утром 23 июля работают 26 АЗС

По состоянию на 09:00 мск в Новороссийске работают 26 автозаправочных станций. АИ-95 доступен на 22 АЗС, АИ-92 — на 26, дизельное топливо — на 22, АИ-100 — на одной. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

На всех работающих станциях по решению собственников введены ограничения: топливо отпускается только в баки, литраж варьируется от 20 до 60 л на автомобиль.

Работающие АЗС находятся: «Роснефть» — Мысхакское шоссе (АИ-92, ДТ), тер. Цемдолина, ул. Ленина (АЗС на выезде из города, в наличии АИ-92, АИ-95, ДТ), тер. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ), п. Верхнебаканский (АИ-92); «Лукойл» — пр. Дзержинского (АИ-92, АИ-95, ДТ), ст. Раевская (АИ-92, АИ-95, ДТ), тер. Цемдолина, ул. Ленина (на АЗС рядом с развязкой в наличии АИ-92, АИ-95, ДТ), ул. Куникова (АИ-92, АИ-95), Сухумское шоссе (АИ-92, АИ-95, АИ-100, ДТ), с. Глебовское (АИ-92, АИ-95, ДТ), п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95); «Газпром» — ст. Натухаевская (АИ-92, АИ-95, ДТ); «Газпромнефть» — Сухумское шоссе (АИ-92, АИ-95), с. Гайдук (АЗС на выезде из города, в наличии АИ-92, АИ-95; АЗС на въезде в город — АИ-92, АИ-95, ДТ); Rusoil — тер. Цемдолина (АИ-92, АИ-95, ДТ); «Татнефть» — п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, ДТ); «Уфимнефть» — на всех заправках в наличии АИ-92, АИ-95, ДТ (кроме АЗС на Сухумском шоссе — там отпускают АИ-92 и ДТ), АЗС «Ягуар» — ст. Натухаевская, ул. Шоссейная (АИ-92, ДТ).

АЗС в Цемдолине на улице Ленина (одна «Роснефть» рядом с развязкой и одна «Лукойл» на выезде из города) и на улице Суворовской («Лукойл») отпускают топливо только для специального транспорта и по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этих заправок. Еще шесть АЗС временно не работают.

Для местных сельхозпроизводителей определено место для отпуска ГСМ в установленное время.

Проверить наличие топлива можно в чат-боте платформы MAX. Власти призвали водителей не закупать топливо впрок.

Алина Зорина