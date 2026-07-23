Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки БПЛА

Движение транспорта по федеральной трассе М-8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто в связи с атакой беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной»,— написал губернатор.

Дорога перекрыта с 9:12, уточнили в ГУ МЧС по Ярославской области. Михаил Евраев призвал отказаться от поездок в данном направлении. «Ъ-Ярославль» сообщал, что с 9:16 23 июля в регионе действует режим беспилотной опасности.

UPD: губернатор сообщил о снятии перекрытия 23 июля в 10:24.

Алла Чижова