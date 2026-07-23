Возобновлено движение из Ярославля в сторону Москвы

На выезде из Ярославля сняли перекрытие на участке федеральной трассы М-8 в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в мессенджере «Макс».

«В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено»,— написал губернатор.

Дорога, по данным ГУ МЧС по Ярославской области, была перекрыта с 9:12 23 июля на фоне отражения атаки беспилотников. Режим беспилотной опасности в регионе продолжает действовать.

Алла Чижова