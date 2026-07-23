В Краснодаре утром 23 июля работают 75 АЗС

По состоянию на утро 23 июля в Краснодаре работают 75 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 доступен на 59 АЗС, АИ-95 — на 54, АИ-100 — на 14, дизельное топливо — на 65. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В мэрии отметили, что ситуация в течение дня меняется. На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо отпускается только в баки автомобилей.

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: Селезнева, Уральская, Московская, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская набережная; в сети АЗС «Лукойл»: Тургенева, Захарова, Проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Ростовское шоссе, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Коммунаров, Ставропольская; в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская; в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе; в сети АЗС «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе; в сети АЗС Teboil: Московская, Российская, Сормовская, Новороссийская; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная; в сети АЗС Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС «КТК» на Кожевенной; в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина; в сети АЗС PNB: Монтажников, Шевченко; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан; в сети АЗС «ЮНК» на Российской; в сети АЗС «Партнер» на Уральской; в сети АЗС Petrol на 70-летия Октября.

Еще 28 АЗС временно не осуществляют продажу топлива, 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

В МЦУ призвали водителей не закупать топливо впрок, чтобы сократить очереди и обеспечить доступность для всех.

Алина Зорина