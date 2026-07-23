Житель Крыма погиб при ночной атаке БПЛА

В результате ночной атаки ВСУ на Республику Крым погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, двое из них — несовершеннолетние. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего жителя Крыма и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Правительство республики окажет семьям всю необходимую помощь и поддержку»,— подчеркнул Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что в стационаре Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА находятся семь человек, пострадавших при ночной атаке беспилотника. Трое из них — в тяжелом состоянии. В ночь на 22 июля беспилотник ВСУ атаковал многоэтажный дом в Ялте. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в результате атаки пострадали 17 человек.

Известно, что сгорело семь квартир, эвакуированы 350 человек, произошло частичное обрушение фасадной части. Все пострадавшие — взрослые, у них травмы и отравления продуктами горения.

Кроме того, в ночь на 23 июля военные в Севастополе отражали атаку ВСУ, работали ПВО и мобильные огневые группы. Четыре беспилотных летательных аппарата ликвидировали в Балаклавском районе города. Информация об этом поступила около 03:06 мск.

Алина Зорина