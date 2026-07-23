Более 130 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 23 июля, более 130 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

С 09:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества на улицах: Красная, Пашковская, Рашпилевская, Пластунский 2-й пр., Октябрьская, Бабушкина, Аэродромная, Красных Партизан, Мирная, Мирный пр., Столбовая, Загорская, Рымникская, Измаильская, Комарова, Ратной Славы, Альпийская, Планерная, Куликово Поле, Чудный пер., Федоровская, Константиновская, Каретный пер., Елисейская, Гаражный пер., 1 Мая, Зоологическая, Шаляпина, Сергиевская, Российская, Ленинградский 1-й пр., Гастелло, Димитрова, Димитрова 1-й пр., Ленинградская, Волгоградский 1-й пр., Волгоградский 2-й пр., Лазурная, Ярославского, Волгоградская, Ивановская, Пластунская, Щербиновская, Екатериновская, Кисляковская, Головатого атамана, Переяславская, Парижская, 9 января, 9 января пр., Степная, Ковтюха, Ковтюха пр., Пионерский пр., Осипенко, Пионерская, Таманская, Лесная, Майкопская, Старокубанская, Свободная, Ким, Кавказская, Черноморская, Леваневского, Кузнечная, 1-я линия ПРК, Адыгейский 1-й пер., Воронежский бугор, Константиновский пер., Адыгейская набережная, Бургасская, Айвазовского, Айвазовского 1-й пр., Айвазовского 2-й пр., Переходная, Железнодорожная, Дмитриевская Дамба, Суворова.

С 9:00 до 16:00 света не будет на улицах: Уральская, Демуса, Новороссийская, Дежнева, Просторная. С 13:00 до 17:00 без электричества будут: Волжская, Бородина, Бородина пр., Уральский пер., Таганрогская, Новгородская, Новгородский пр., Дунайская, Дунайский 1-й пр., Дунайский 2-й пр., Ялтинская, Енисейская, Новороссийская, Уральская.

С 8:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители улиц: Невкипелова, Хуторская, Светлая, Бригадная, Шоссейная, Огородная, Калинина, Мичурина, Молодежная, Звенигородская, Пригородная. С 10:00 до 13:00: Ольховый пер., Крайняя, Ольховая, Новый пер., Платиновая, Норковая, Звероводов, Рябиновая, Ясеневая, Тополиная, Зоотехнический пр., Норковый проезд, Солнечная. С 12:00 до 15:00 света не будет на улицах: Соборная, Знаменский 1-й пр., Знаменский 2-й пр., Знаменская, Базарная, Покровская, Новодонецкая, Становая, Есенина, Бейсугская.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина