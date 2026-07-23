Сочи возглавил рейтинг городов для переезда после выхода на пенсию

Более половины россиян рассматривают возможность сменить место жительства после завершения трудовой деятельности. По данным исследования «СберНПФ», о планах переехать после выхода на пенсию заявили 53% опрошенных. Годом ранее такой вариант рассматривали 40% респондентов. Самым популярным направлением для переезда вновь стал Сочи. Также в пятерку лидеров вошли Анапа и Краснодар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Согласно исследованию, 28% участников опроса планируют остаться жить в том же населенном пункте после выхода на пенсию. При этом доля россиян, которые не задумываются о переезде, за год сократилась с 29 до 19%.

Первое место в рейтинге наиболее привлекательных городов для переезда сохранил Сочи. За курорт проголосовали 15% участников исследования. Несмотря на снижение показателя по сравнению с прошлым годом, когда город набрал 23% голосов, он остался лидером списка.

Вторую строчку занял Калининград, который поднялся с пятого места и получил 12% голосов респондентов. Анапа сохранила место в первой тройке с результатом 10%. Санкт-Петербург и Краснодар разделили четвертую позицию, набрав по 9% голосов. При этом Краснодар за год поднялся с седьмого места на четвертое.

При выборе нового места жительства после завершения карьеры россияне в первую очередь ориентируются на климат. Этот фактор назвали важным 52% опрошенных. Для 48% респондентов значение имеет спокойный ритм жизни, для 45% — благоустроенность территории.

Также среди ключевых критериев участники исследования отметили близость моря, которую назвали важной 42% опрошенных, возможности для отдыха и досуга — 35%, состояние инфраструктуры — 34% и стоимость жилья — также 34%.

Кроме того, на решение о переезде влияют природные условия и возможность продолжить трудовую деятельность — эти факторы отметили по 30% респондентов. Еще 24% участников исследования сообщили, что при выборе нового места жительства учитывают наличие государственных программ поддержки, пишет ТАСС.

Мария Удовик