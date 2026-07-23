Над Севастополем ночью сбили 4 БПЛА

Над территорией Севастополя прошедшей ночью ликвидировали четыре беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, в ночь на 23 июля военные в Севастополе отражали атаку ВСУ, работали ПВО и мобильные огневые группы. Четыре беспилотных летательных аппарата ликвидировали в Балаклавском районе города. Информация об этом поступила около 03:06 мск.

Кроме того, прошедшей ночью в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Длилась она с 02:37 мск до 04:10 мск. В этот период жителей и гостей города призывали сохранять спокойствие, соблюдать все необходимые меры безопасности и оставаться в укрытиях.

Вчера, 22 июля, над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники сбили в период с 08:00 до 20:00 мск 22 июля над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Вечером 22 июля над территорией Севастополя ликвидировали два беспилотных летательных аппарата. Два беспилотника сбили в Балаклавском и Ленинском районах. Согласно предварительной информации, никто из гостей и жителей города не пострадал.

Алина Зорина