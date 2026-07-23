Суд оштрафовал отдыхающего в Сириусе за публикацию видео работы ПВО

Суд назначил административный штраф жителю Петропавловска-Камчатского, которого привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации во время пребывания в Сириусе. По данным МВД, мужчина опубликовал в социальной сети видеозапись работы системы противовоздушной обороны и сопроводил ее комментариями, содержащими дискредитацию ВС РФ. Размер штрафа составил 50 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе МВД по федеральной территории «Сириус», факт размещения видеозаписи выявили сотрудники ОМВД России по Сириусу в ходе мониторинга сети Интернет. Проверку полицейские проводили совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным правоохранительных органов, автором публикации оказался 40-летний житель Петропавловска-Камчатского, который приехал в Сириус на отдых. Установлено, что мужчина снял на видео работу системы ПВО, после чего разместил ролик в своем канале в социальной сети. Кроме видеозаписи, публикация содержала комментарии, которые, по данным полиции, дискредитировали Вооруженные силы Российской Федерации.

В тот же день сотрудники правоохранительных органов установили личность автора публикации и задержали его. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

После оформления административных материалов сотрудники полиции направили их в суд для рассмотрения. По итогам судебного разбирательства мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб.

О вынесенном судебном решении сообщили в пресс-службе МВД по федеральной территории «Сириус». Другие обстоятельства дела в сообщении правоохранительных органов не приводятся.

Мария Удовик