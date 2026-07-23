Простой с непростыми последствиями

Работа логистических центров Wildberries в Краснодаре и Невинномысске после атаки беспилотников в ночь на 22 июля была приостановлена. В компании пока не сообщают о том, как планируют поступить с сотрудниками. Юристы говорят, что сотрудники, потерявшие рабочие места, могут рассчитывать на выплаты за простой. Однако те, кто работал на складах по гражданско-правовым договорам, могут оказаться в сложном положении. Правоведы прогнозируют рост числа исков в суды о признании отношений с маркетплейсом трудовыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Объединенная компания Wildberries и Russ приостановила работу логистических центров в Краснодаре и Невинномысске после ночной атаки БПЛА. Сроки возобновления работы складов не называются. При этом в пресс-службе маркетплейса не ответили на вопросы о дальнейшей судьбе сотрудников, включая сохранение трудовых договоров и выплату заработной платы.

Ранее СМИ со ссылкой на Telegram-канал Wildberries сообщали, что работники логистических центров сохранят уровень выплат в случае эвакуации и временной остановки. В компании уточняли, что на всех объектах в России вводятся новые правила на случай нештатных ситуаций, требующих приостановки работы и вывода персонала. Распространятся ли эти нормы на текущую ситуацию, пока неизвестно.

По данным справочной системы Rusprofile, в управляющей краснодарским объектом компании «ВБ Кубань» работает 647 человек.

Согласно сведениям Rusprofile, ООО «ВБ Кубань» занимается хранением и складированием грузов, в 2025 году выручка компании составила 4,04 млрд руб., что на 12,3% ниже показателя 2024 года (4,61 млрд). При этом чистая прибыль выросла на 33% — с 378,5 млн до 503,4 млн руб. По объему выручки в своей отрасли компания занимает 2-е место в регионе и 46-е по стране, значительно опережая среднюю выручку по отрасли (267 млн руб.). В целом бизнес демонстрирует прибыльность, но его финансовая устойчивость вызывает вопросы из-за высокой долговой нагрузки, говорится в справке сервиса.

Правовые последствия приостановки работы предприятий «Ъ-Кубань» разъяснила краснодарский юрист Екатерина Бурнос, которая специализируется на трудовых спорах. По ее данным, на складах WB, в том числе в Краснодаре, персонал работает как по трудовым, так и по гражданско-правовым договорам.

Сложившуюся ситуацию она квалифицирует как простой (временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера, ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ). О простое должен быть составлен акт, в котором должны быть указаны причина и время простоя. О массовом простое (более 20% сотрудников) необходимо уведомить службу занятости, профсоюз (если он есть на предприятии) и всех сотрудников.

«Существует судебная практика, согласно которой простой из-за пожара оплачивается как простой по вине работодателя. По общему правилу, суды считают, что пожар на производстве — это обстоятельство, которое работодатель мог и должен был предвидеть и предотвратить, обеспечив соответствующие меры пожарной безопасности. Но в нашем случае простой в связи с пожаром на складе WB возлагать вину на работодателя неправильно. Более правильно его определить как простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника. Такой простой оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, должностного оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя»,— поясняет юрист.

Как отмечает Екатерина Бурнос, следовательно, работники, состоящие с компанией в трудовых отношениях на основании трудовых договоров, имеют право на получение соответствующих выплат. Если компания заявляет, что сохранит уровень выплат, то это можно только приветствовать, добавляет она.

«Для работающих по гражданско-правовым договорам такие гарантии отсутствуют, если они не указаны в договоре. Соответственно, они не могут рассчитывать на указанные выплаты, что, несомненно, нарушает права таких сотрудников, поскольку они фактически находятся в трудовых отношениях с WB, не имея иного источника заработка»,— уточняет госпожа Бурнос.

При этом она обращает внимание, что в настоящее время в суды Краснодара поступили и рассматриваются исковые заявления сотрудников склада WB, работающих по договорам гражданско-правового характера, о признании отношений с маркетплейсом трудовыми. Так, в 2026 году к ООО «Вайлдберриз» и ООО «РВБ» (по данным Rusprofile, осуществляет управление «ВБ Кубань») в Советский суд поступило 10 исков, в Прикубанский — 11, в Ленинский — 4, в Октябрьский — 2. Один иск уже удовлетворен.

«Полагаю, что с учетом факта атаки БПЛА и пожара на складе персонал, который работал по гражданско-правовым договорам и не хотел вступать в конфликт с WB, подавая иски на признание отношений трудовыми, активизируется. В ближайшее время ожидаю массовую подачу таких исков к WB»,— резюмировала юрист.

Михаил Волкодав