Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 80 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно данным министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены в период с 08:00 до 20:00 мск 22 июля. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

«Ъ-Кубань» писал, что над территорией Севастополя ликвидировали два беспилотных летательных аппарата. Два беспилотника сбили в Балаклавском и Ленинском районах. Согласно предварительной информации, никто из гостей и жителей города не пострадал.

Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников в ночь на 22 июля повреждены 16 домов — 10 частных и 6 многоквартирных, а также автопарк школьных автобусов. Пожар на логистическом центре локализован, трое пострадавших остаются в больницах. Объединенная компания Wildberries и Russ приостановила работу логистических центров в Краснодаре и Невинномысске после ночной атаки беспилотников.

Алина Зорина