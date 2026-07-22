В Новороссийске посетитель ТЦ напал на продавца и покусал охранников

В Новороссийске сотрудники Росгвардии задержали агрессивного посетителя торгового центра, который напал на работника мебельного магазина и покусал охранников, пытавшихся его остановить. Инцидент произошел в торговом комплексе на улице Советов. После срабатывания тревожной сигнализации на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, которые пресекли противоправные действия и передали мужчину полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По данным ведомства, местный житель ранее заказал диван в одном из магазинов торгового центра «Красная площадь». После оформления покупки он выразил недовольство тем, что на договоре отсутствовала печать. В ходе конфликта мужчина без объяснения причин ударил продавца по лицу, в результате чего тот получил рассечение лба.

Сотрудники службы охраны торгового центра попытались остановить посетителя до прибытия правоохранителей. Однако мужчина оказал сопротивление и покусал охранников. Урегулировать ситуацию удалось только после прибытия сотрудников Росгвардии, которые пресекли противоправные действия и задержали нарушителя.

После задержания мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего. Пострадавшим продавцу и охранникам оказали медицинскую помощь.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю сообщили, что экипаж вневедомственной охраны оперативно прибыл по сигналу тревоги и пресек конфликт на территории торгового центра. По данным ведомства, все участники происшествия были переданы профильным службам: задержанного доставили в отдел полиции, а пострадавших — медикам.

Инцидент произошел в одном из мебельных магазинов торгового центра «Красная площадь» в Новороссийске. Обстоятельства конфликта и действия его участников предстоит установить в ходе дальнейшей проверки.

Мария Удовик