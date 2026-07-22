Власти Сочи отчитались о состоянии пострадавшего при атаки БПЛА ребенка

Врачи зафиксировали положительную динамику в состоянии семилетней девочки, пострадавшей в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата во время отражения атаки на Сочи. Несовершеннолетняя продолжает лечение в отделении травматологии и ортопедии Центра охраны материнства и детства города Сочи. По информации городской администрации, выписку ребенка планируют в течение ближайшей недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Инцидент произошел в Центральном районе Сочи во время отражения атаки беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков девочка получила легкое ранение ноги — осколки задели ее по касательной. После происшествия ребенка оперативно госпитализировали, где ей начали оказывать необходимую медицинскую помощь.

Пострадавшую посетила заместитель главы Сочи Елена Канюк. Она сообщила, что ситуация находится на личном контроле главы города Андрея Прошунина. По ее словам, девочку обеспечили всем необходимым для восстановления, профильные службы получили соответствующие поручения, а медицинская и иная помощь оказывается в полном объеме.

В администрации города также отметили, что лечение проходит в Центре охраны материнства и детства Сочи. Медики оценивают состояние пациентки как стабильное и отмечают положительную динамику. Девочка проходит курс антибактериальной терапии.

По информации врачей, при сохранении положительной динамики выписку пациентки планируют в ближайшую неделю. Медицинское наблюдение продолжается, а специалисты оказывают ребенку необходимую помощь в полном объеме.

Ранее сообщалось, что семилетняя девочка пострадала в Центральном районе Сочи во время отражения атаки беспилотников. Обломки БПЛА нанесли ей касательное ранение ноги, после чего несовершеннолетнюю доставили в медицинское учреждение. В настоящее время лечение продолжается, а городские власти и медицинские службы контролируют ситуацию.

Мария Удовик