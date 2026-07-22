На Кубани по нацпроектам в медучреждения поставят около 400 единиц оборудования

В 2026 году медицинские учреждения Краснодарского края получат порядка 400 единиц современного оборудования в рамках национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий отметил, что речь идет о рентген-аппаратах, флюорографах, маммографах. Контракты на поставку уже заключены.

Также по национальным проектам в регионе строятся два фельдшерско-акушерских пункта — в Горячем Ключе и Ленинградском округе, капитально ремонтируется поликлиника Ладожской районной больницы Усть-Лабинской ЦРБ. В Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи строится современный приемный покой для экстренных пациентов.

Кроме того, законтрактовано восемь мобильных комплексов для выездных профилактических осмотров детей. Их закрепят за городскими больницами Анапы и Геленджика, Апшеронской ЦРБ, детской поликлиникой №8 Краснодара, детской поликлиникой Новороссийска, краснодарскими поликлиниками №12 и №13, а также Центром охраны материнства и детства Сочи.

Алина Зорина