Над Севастополем сбили два БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, сейчас военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Два беспилотника сбили в Балаклавском и Ленинском районах. Согласно предварительной информации, никто из гостей и жителей города не пострадал.

Михаил Развожаев призвал граждан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия»,— подчеркнул глава Севастополя.

Ранее он в своем Telegram-канале заявил, что на территории Севастополя около 16:30 по московскому времени объявлена воздушная тревога. В течение прошедшей ночи и утра 22 июля в Севастополе воздушную тревогу объявляли не менее четырех раз. Информация о сбитых беспилотниках в тот период не поступала.

Алина Зорина