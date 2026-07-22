Житель Краснодара осужден на 16 лет колонии за госизмену

Краснодарский краевой суд приговорил местного жителя к 16 годам лишения свободы за государственную измену. Он передавал украинским спецслужбам информацию об объектах ТЭК, военном аэродроме и критической инфраструктуре. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что подсудимый в период с марта 2024 по июль 2025 года инициативно установил контакт с представителем СБУ. Пользуясь должностным положением, он передавал информацию об объектах топливно-энергетического комплекса и деятельности предприятия, представляющую интерес для украинских спецслужб. Также он фиксировал объекты критической инфраструктуры, последствия атак на объекты нефтяной отрасли и проводил замеры GPS-сигналов в районе военного аэродрома и других объектов.

Противоправная деятельность подсудимого пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд назначил жителю Краснодара наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа 200 тыс. руб. и ограничения свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу.

Алина Зорина