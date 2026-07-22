Оповещения о ЧС будут приходить на Кубани в онлайн-кинотеатре

МЧС России и онлайн-кинотеатр Wink запустили оповещения о чрезвычайных ситуациях в интерфейсе видеосервиса. Зрители онлайн-кинотеатра смогут оперативно увидеть экстренную информацию о природных, техногенных и иных рисках, сообщили в пресс-службе Ростелекома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Сервиса интегрирован с мобильным приложением МЧС России, данные из которого с географической привязкой автоматически выводятся на активные экраны. Для этого используется отечественная разработка — умный сервис доставки сообщений на все экраны онлайн-кинотеатра.

Как прокомментировал директор по технологиям и продуктам онлайн-кинотеатра Wink Олег Никитин, сотрудничество онлайн-кинотеатра с МЧС России расширяет каналы доведения до населения экстренной информации, что важно для обеспечения безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций любого происхождения.

По словам директора опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО и СКФО Андрея Прищемихина, погодные и техногенные риски могут развиваться очень стремительно, поэтому решающую роль играет не только точность данных, но и скорость их доведения до граждан.

Отметим, что Минцифры России включило сервис Wink в белый список отечественных онлайн-ресурсов.

Василий Хитрых