Оповещения о ЧС будут приходить на Кубани в онлайн-кинотеатре
МЧС России и онлайн-кинотеатр Wink запустили оповещения о чрезвычайных ситуациях в интерфейсе видеосервиса. Зрители онлайн-кинотеатра смогут оперативно увидеть экстренную информацию о природных, техногенных и иных рисках, сообщили в пресс-службе Ростелекома.
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ
Сервиса интегрирован с мобильным приложением МЧС России, данные из которого с географической привязкой автоматически выводятся на активные экраны. Для этого используется отечественная разработка — умный сервис доставки сообщений на все экраны онлайн-кинотеатра.
Как прокомментировал директор по технологиям и продуктам онлайн-кинотеатра Wink Олег Никитин, сотрудничество онлайн-кинотеатра с МЧС России расширяет каналы доведения до населения экстренной информации, что важно для обеспечения безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций любого происхождения.
По словам директора опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО и СКФО Андрея Прищемихина, погодные и техногенные риски могут развиваться очень стремительно, поэтому решающую роль играет не только точность данных, но и скорость их доведения до граждан.
Отметим, что Минцифры России включило сервис Wink в белый список отечественных онлайн-ресурсов.