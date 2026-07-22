Кинокомпании получили 17,7 млн рублей за съемки на Кубани

За съемки фильмов и сериалов в Краснодарском крае кинокомпаниям выплачено 17,7 млн руб. Всего с момента запуска системы рибейтов в 2020 году поддержкой воспользовались 39 компаний, выпустивших более 70 фильмов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, регион компенсирует до 30% затрат кинопроизводителей. На эти цели направлено уже свыше 250 млн руб.

В 2026 году поступило 26 заявок от 22 компаний на общую сумму 753,8 млн руб. По итогам отбора выбраны 17 кинопроектов, трем участникам уже выплачены субсидии. Остальные компании получат выплаты в порядке очередности при наличии дополнительного финансирования.

Руководитель департамента развития бизнеса и ВЭД Юлия Приходько подчеркнула, что кинопроизводство на Кубани — не только вклад в культуру, но и точка роста для экономики: съемки создают спрос на услуги местного бизнеса, обеспечивают занятость и привлекают инвестиции.

Как отметили в администрации региона, кинокомиссия Кубани, созданная в 2020 году, работает по принципу «одного окна». Ежегодно проводится 150–200 консультаций для кинопроизводителей. В каждом муниципалитете закреплены ответственные сотрудники по вопросам кинематографии.

Алина Зорина