В Курбе состоится второй фестиваль сохранения культурного наследия

1 августа 2026 года в селе Курба пройдет второй фестиваль «А Курба будет жить!». Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд сохранения культурного наследия «Белый Ирис» в рамках проекта «Дела Кокина и Камынина» при поддержке Фонда президентских грантов. Программа события охватывает духовные, культурно-просветительские и патриотические направления и рассчитана на полный день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд «Белый Ирис» Фото: Фонд «Белый Ирис»

Утренняя часть программы начнется с проведения Божественной литургии в Казанском храме, которую возглавит митрополит Ярославский и Ростовский Вадим. Данное богослужение станет лишь вторым в стенах храма за последние сто лет. Ключевой задачей организаторов является не только реставрация архитектурного памятника, но и его функциональное возрождение в качестве духовного и культурного центра села.

В основной культурной программе на территории села запланированы выступления фольклорных коллективов, проведение народных мероприятий и экскурсионное сопровождение по историческим объектам. Формат мероприятий предусматривает интерактивное участие: проведение мастер-классов по традиционным ремеслам, демонстрацию исторического костюма и фолк-программ.

Исторический блок, приуроченный к 600-летию села, будет посвящен демонстрации преемственности поколений через образы исторических персонажей Кокина и Камынина. Для популяризации наследия и адаптации исторического материала планируется применение мультимедийных технологий, в частности, проведение AR-экскурсий по территории храма.

Отдельный блок программы посвящен сохранению исторической памяти и чествованию защитников Отечества, включая участников Великой Отечественной войны и действующих военнослужащих. Завершающим мероприятием дня станет демонстрация светового шоу, начало которого запланировано на 21:00.

«Мы хотим продолжить возрождать жизнь в Курбе и укреплять связь людей с родной землей, ее 600-летней историей и традициями. Фестиваль — это импульс для развития места, где прошлое встречается с настоящим.

Мы стремимся сохранить Казанский храм и укрепить сообщество единомышленников: волонтеров, мастеров-ремесленников, краеведов. Фестиваль создает пространство для диалога, где каждый может найти друзей и ощутить поддержку. В конечном счете наш фестиваль — это акт любви к родной земле. Мы проводим его, чтобы Курба не просто сохранилась как точка на карте, а жила: дышала традициями, помнила своих героев, встречала гостей и дарила надежду на будущее»,— прокомментировала «Ъ-Ярославль» руководитель по информационному сопровождению БФ СКН «Белый Ирис» Анна Кузьминых.

В рамках реализации культурно-просветительской миссии фестиваль позиционируется организаторами как профильная площадка для консолидации волонтеров, мастеров, краеведов и специалистов, занимающихся вопросами сохранения историко-культурного потенциала региона.

Татьяна Афанасьева