Летние веранды Ярославля

Лето — это время долгих прогулок, ярких впечатлений и непреодолимого желания проводить как можно больше времени на свежем воздухе. В подборке «Стиль.Ярославль» летних веранд ярославских кафе и ресторанов вы найдете места с панорамными видами, уютные уголки в тени зелени и атмосферные площадки для вечернего отдыха.

Ресторан «Бирукка»

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Веранда ресторана «Бирукка» расположена на крыше в самом сердце Ярославля, откуда открывается вид на Волковский театр и Центральный сквер. Это место отличается особым комфортом и простором: интерьер выполнен в светлых тонах, а вокруг много живой зелени, создающей приятную тень. Здесь подают изысканные блюда европейской кухни, а панорамный вид на исторический центр города делает каждое посещение по-настоящему особенным.

Адрес: г. Ярославль, ул. Площадь Волкова, д. 3, этаж 4

Ресторан «Буратино»

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Веранда «Буратино» расположена между набережной реки Волги и Красной площадью. Сам ресторан отличается преимущественно европейской кухней и панорамными окнами, а его летняя веранда дарит ощущение отдельного маленького дворика благодаря уютным подвесным креслам и другим продуманным предметам интерьера. Место для тех, кто ценит тишину и уединение, где можно остаться в своем пространстве, полностью отгородившись от городской суеты.

Адрес: г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 7

Ресторан «Бюро 33»

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Открытие летней веранды этого ресторана на Волковской площади всегда становится настоящим городским событием: здесь устраивают масштабные вечеринки и приглашают лучших диджеев. Веранда привлекает стильным дизайном и активной вечерней жизнью, что делает это место обязательным для тех, кто любит динамичный летний отдых. При этом здесь всегда подают вкусную европейскую кухню, которая отлично дополняет атмосферу праздника.

Адрес: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 33

Ресторан «Локал Вайн Бар»

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Веранда расположена во дворе пешеходной улицы Кирова и переносит гостей в атмосферу солнечной Италии. Главная гордость ресторана — обширная винная карта, включающая большое количество экзотических вин на самый взыскательный и разнообразный вкус. Уютная обстановка дополняется живой музыкой, создавая идеальные условия для неспешного ужина, дегустации и приятной беседы.

Адрес: г. Ярославль, ул. Кирова, д. 5А

Ресторан «Сильвия»

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Ресторан «Сильвия» находится на Богоявленской площади, в самом центре Ярославля, и специализируется на изысканной русско-французской кухне. Здание ресторана имеет удивительную историю, которая чувствуется в каждой детали интерьера. Летняя веранда надежно отделена от дороги большим количеством растений в горшках, создавая настоящий зеленый оазис спокойствия. Для комфорта гостей здесь также установлены удобные обогревательные приборы, позволяющие наслаждаться атмосферой даже в прохладные летние вечера.

Адрес: г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 12

Татьяна Афанасьева