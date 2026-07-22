В Ялте после атаки БПЛА в больнице остаются семь пострадавших

В стационаре Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА находятся семь человек, пострадавших при ночной атаке беспилотника. Трое из них — в тяжелом состоянии, сообщил центр в своем MAX-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Прошедшей ночью беспилотник ВСУ атаковал многоэтажный дом в Ялте. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в результате атаки пострадали 17 человек.

Помощник главы региона Ольга Курлаева уточнила, что сгорело семь квартир, эвакуированы 350 человек, произошло частичное обрушение фасадной части. По ее данным, в стационаре находились шесть человек, 16 спасены, трое — в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие — взрослые, у них травмы и отравления продуктами горения.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 22 июля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 242 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями ряда российских регионов, включая Республику Крым, Краснодарский и Ставропольский края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина