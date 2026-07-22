Число поврежденных домов в Краснодаре после атаки БПЛА выросло до 16
В Краснодаре продолжается оценка ущерба после ночной атаки беспилотников. По последним данным, повреждены 10 частных и 6 многоквартирных домов. В больницах остаются трое пострадавших. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ
В результате ночной атаки БПЛА на Краснодарский край произошел пожар на складском комплексе в Краснодаре, сейчас он локализован, а также был атакован объект в Армавире, где погиб один человек. На складе в Краснодаре пострадали десять человек, четверо госпитализированы, одна девушка скончалась в больнице.
Повреждены дома также в Динском районе. В краевом центре работают комиссии по оценке ущерба.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать максимальную поддержку всем пострадавшим. Глава региона подчеркнул, что необходимо оперативно оценить ущерб и помочь людям в восстановлении жилья.
Вениамин Кондратьев также заявил о необходимости усилить антитеррористическую защищенность предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населения. По его словам, соответствующие меры должны быть приняты совместно с собственниками объектов с учетом опыта других регионов и анализа потенциальных угроз.