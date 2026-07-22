Пожар на территории складского комплекса в Краснодаре локализован
Пожар на складском комплексе в Краснодаре, пострадавшем от атаки беспилотных летательных аппаратов, локализован. Об этом на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Вениамина Кондратьева сообщил начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в работе штаба приняли участие руководитель регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, первый вице-губернатор Игорь Галась, заместитель главы региона Дмитрий Маслов, руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов.
Алексей Клушин доложил, что пожар на предприятии в Армавире полностью потушен, а на складском комплексе в Краснодаре — локализован. Специалистам удалось оперативно прекратить распространение огня, сейчас ведется проливка конструкций. К работам привлечены 125 человек и 39 единиц техники, два пожарных поезда, а также вертолет Ми-8, который совершил уже девять сбросов воды. Угрозы распространения огня нет, планируется потушить пожар до конца суток.
Мария Потемкина сообщила, что Роспотребнадзор проводит регулярные замеры воздуха в связи с возгоранием. Дмитрий Маслов доложил, что в муниципалитетах, подвергшихся атаке, работают комиссии по оценке ущерба.
Губернатор отметил, что минувшая ночь была особенно неспокойной. Беспилотники атаковали предприятие в Армавире, где погиб один человек, а также логистический склад в Краснодаре, на котором пострадали десять человек, четверо из них доставлены в больницы. Одна девушка скончалась в медицинском учреждении.
Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать максимальную поддержку всем пострадавшим. Также повреждены дома в краевом центре и Динском районе. Глава региона подчеркнул, что важно оперативно оценить ущерб и помочь людям в восстановлении жилья.
Вениамин Кондратьев поручил заместителям связаться с собственниками складского комплекса в Краснодаре для помощи в корректировке логистики, чтобы жители не ощутили сбоев в доставке продукции. Также он поручил проработать с собственниками вопрос защиты объектов, влияющих на жизнедеятельность края,— тепло-, газо-, водо- и энергообеспечения.
Кроме того, глава Краснодара Евгений Наумов доложил, что по всем адресам работают сотрудники городской и окружных администраций вместе с экстренными службами. В Прикубанском округе в пяти домах повреждено остекление. В пятиэтажном доме Карасунского округа повреждены кровля и окна квартир. Никто из жильцов не пострадал. Отмечается, что им окажут помощь в восстановлении жилья и предоставят места в пунктах временного размещения.
При атаке на Краснодар также пострадал автопарк школьных автобусов, расположенный возле складского комплекса. Наумов заверил, что к началу учебного года все школьные маршруты будут обеспечены необходимым транспортом.