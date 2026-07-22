Пожар на территории складского комплекса в Краснодаре локализован

Пожар на складском комплексе в Краснодаре, пострадавшем от атаки беспилотных летательных аппаратов, локализован. Об этом на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Вениамина Кондратьева сообщил начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в работе штаба приняли участие руководитель регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, первый вице-губернатор Игорь Галась, заместитель главы региона Дмитрий Маслов, руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов.

Алексей Клушин доложил, что пожар на предприятии в Армавире полностью потушен, а на складском комплексе в Краснодаре — локализован. Специалистам удалось оперативно прекратить распространение огня, сейчас ведется проливка конструкций. К работам привлечены 125 человек и 39 единиц техники, два пожарных поезда, а также вертолет Ми-8, который совершил уже девять сбросов воды. Угрозы распространения огня нет, планируется потушить пожар до конца суток.

Мария Потемкина сообщила, что Роспотребнадзор проводит регулярные замеры воздуха в связи с возгоранием. Дмитрий Маслов доложил, что в муниципалитетах, подвергшихся атаке, работают комиссии по оценке ущерба.

Губернатор отметил, что минувшая ночь была особенно неспокойной. Беспилотники атаковали предприятие в Армавире, где погиб один человек, а также логистический склад в Краснодаре, на котором пострадали десять человек, четверо из них доставлены в больницы. Одна девушка скончалась в медицинском учреждении.

Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать максимальную поддержку всем пострадавшим. Также повреждены дома в краевом центре и Динском районе. Глава региона подчеркнул, что важно оперативно оценить ущерб и помочь людям в восстановлении жилья.

Вениамин Кондратьев поручил заместителям связаться с собственниками складского комплекса в Краснодаре для помощи в корректировке логистики, чтобы жители не ощутили сбоев в доставке продукции. Также он поручил проработать с собственниками вопрос защиты объектов, влияющих на жизнедеятельность края,— тепло-, газо-, водо- и энергообеспечения.

Кроме того, глава Краснодара Евгений Наумов доложил, что по всем адресам работают сотрудники городской и окружных администраций вместе с экстренными службами. В Прикубанском округе в пяти домах повреждено остекление. В пятиэтажном доме Карасунского округа повреждены кровля и окна квартир. Никто из жильцов не пострадал. Отмечается, что им окажут помощь в восстановлении жилья и предоставят места в пунктах временного размещения.

При атаке на Краснодар также пострадал автопарк школьных автобусов, расположенный возле складского комплекса. Наумов заверил, что к началу учебного года все школьные маршруты будут обеспечены необходимым транспортом.

Алина Зорина