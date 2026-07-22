Для управления курортом «Лучи» в Анапе будут использовать цифровые сервисы

Оператор «большой тройки» МТС планирует внедрить цифровые сервисы для управления гостиничным кластером «Лучи» в Анапе. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровизации курортной инфраструктуры. Как сообщили в МТС, в рамках проекта будет создана единая цифровая среда, которая персонализирует взаимодействие с гостями, усилит безопасность туристических объектов, повысит эффективность в управлении курортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы курорта «Лучи» Фото: пресс-службы курорта «Лучи»

По словам руководителя центра индустриальных продуктов и решений МТС Павла Федосова, ожидается, что ежегодно на курорте «Лучи» будет отдыхать не менее полумиллиона гостей. В связи с этим, по словам спикера, инфраструктура кластера требует комплексного технического подхода.

«МТС обладает экспертизой в области внедрения цифровых решений для объектов гостеприимства и готова поддержать развитие единого цифрового контура курорта — от телеком-инфраструктуры до умных систем управления эксплуатацией зданий и обеспечения безопасности и комфорта гостей. Такой подход позволяет создавать бесшовный сервис для посетителей и одновременно формировать эффективную модель управления объектами»,— отметил господин Федосов.

Как рассказывает генеральный директор курорта «Лучи» Владимир Ковалев, качественная эксплуатация современного курорта возможна только на основе современной цифровой инфраструктуры. «Бронирование, доступ в номера, безопасность и инженерные системы объединены в одном контуре и построены на актуальных технологических решениях рынка. Партнерство с МТС дает нам возможность закладывать эту основу уже на этапе строительства, используя современные наработки в этой области. Для гостей это бесшовный сервис, а для инвесторов — дополнительное подтверждение того, что объект, в который они вкладываются, управляется профессионально, прозрачно и на технологичном уровне»,— отметил господин Ковалев.

За последние два года МТС уже внедрила сервисы на основе цифровой недвижимости в десятках домов Московского региона, на Дальнем Востоке, в Сибири, на юге России. Спектр решений для застройщиков варьируется от точечных умных решений до полноценных цифровых сценариев с бесшовным доступом, умными датчиками, персонализацией потребления.

Василий Хитрых