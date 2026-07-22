Следком возбудил дело после атаки БПЛА на склады в Краснодаре и Невинномысске

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») после массированной атаки беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском и Ставропольском краях. О возбуждении дела утром 22 июля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствие считает, что целью удара стали логистические комплексы в Краснодаре и Невинномысске, которые обеспечивали работу маркетплейса Wildberries.

По данным ведомства, следователи и криминалисты работают на местах происшествий, фиксируют последствия атаки, изымают вещественные доказательства и устанавливают обстоятельства произошедшего. СК также заявил, что даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к организации удара.

Атака произошла в ночь на 22 июля. Власти Ставропольского края еще ночью сообщили, что силы противовоздушной обороны отражают налет беспилотников на промышленную зону Невинномысска. По словам губернатора Владимира Владимирова, часть дронов удалось уничтожить, однако падение обломков и последующее возгорание привели к крупному пожару на территории логистического комплекса. В зоне происшествия ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня, что позволило привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий. К тушению огня направили пожарный вертолет МЧС России.

В Краснодаре беспилотники также атаковали складской комплекс. По последним данным региональных властей, пострадали десять человек. Трое находятся в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней тяжести. Четверых госпитализировали, шестерым медицинскую помощь оказали амбулаторно. В Невинномысске, по уточненной информации властей, один из ранее обратившихся за медицинской помощью остается в стационаре, угрозы его жизни нет.

После происшествия Wildberries приостановил работу логистических центров в Краснодаре и Невинномысске. Компания организовала эвакуацию персонала и сообщила, что совместно с экстренными службами устраняет последствия атаки. Поставщикам предложили отменить запланированные поставки на эти объекты либо перенаправить товары на другие склады сети.

Александр Иванов