Председатель ЗСК рассказал о проектах, реализуемых в сфере ЖКХ в крае

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко рассказал о реализации проектов по модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства региона. По его словам, в период курортного сезона нагрузка на коммунальную инфраструктуру существенно возрастает, что требует повышенного внимания к ее состоянию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ

Как отметил господин Бурлачко, для работников ЖКХ лето остается жарким вне зависимости от погодных условий. С одной стороны, говорит председатель ЗСК, это период активных строительно-монтажных и ремонтных работ, когда после весеннего сезона можно завершать начатые проекты и запускать новые. Вместе с тем повышенную нагрузку испытывают действующие инженерные сети, что приводит к росту числа аварийных ситуаций и необходимости оперативного привлечения дополнительных ресурсов.

По словам главы краевого парламента, несмотря на экономические сложности, обновление систем водоснабжения и водоотведения на Кубани продолжается. В рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» на различных этапах реализации находятся 140 объектов и более 176 км инженерных сетей. Их ввод в эксплуатацию запланирован на период с 2026 по 2028 годы.

Одним из ключевых проектов станет строительство второй очереди главного канализационного коллектора в Краснодаре. Как сообщил Юрий Бурлачко, объект позволит решить вопросы водоотведения для более чем 1,2 млн жителей краевой столицы.

Кроме того, на Черноморском побережье планируется модернизация 22 канализационно-очистных сооружений. Общая стоимость работ оценивается в 91 млрд рублей.

«Все это — фундамент нашего общего комфортного будущего. Наша задача — максимально использовать имеющиеся ресурсы и возможности для достижения поставленных целей», — заявил председатель ЗСК.

Вячеслав Рыжков