С начала года РКН оштрафовал 32 организации на Кубани за нарушения данных

В Краснодарском крае по итогам первого полугодия 2026 года 32 организации были привлечены к ответственности за нарушения законодательства о персональных данных. Общая сумма назначенных судами штрафов составила 553,3 тыс. руб., сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в Роскомнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

За шесть месяцев ведомство провело в регионе 32 контрольных мероприятия и проверило сайты 220 организаций. Нарушения требований к обработке и защите персональных данных выявили у 206 операторов. По итогам проверок было составлено 50 протоколов об административных правонарушениях. В остальных случаях компаниям выдали предписания об устранении нарушений, которые были исполнены в установленный срок.

Суды по состоянию на 7 июля рассмотрели материалы проверок и привлекли к ответственности 32 организации.

Кроме того, Роскомнадзор провел 145 мероприятий систематического наблюдения в сфере средств массовой информации, в ходе которых было выявлено 93 нарушения. У операторов связи зафиксировано 59 нарушений, по ним составлено 108 административных протоколов.

В Единый реестр запрещенной информации за первое полугодие также внесено 225 решений судов Краснодарского края и Республики Адыгея. Они содержали 335 указателей страниц интернет-ресурсов с информацией, доступ к которой ограничен законодательством.

Вячеслав Рыжков