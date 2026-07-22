За год число стобалльников ЕГЭ в Сочи выросло на 60%

В Сочи подвели итоги основного периода Единого государственного экзамена. В 2026 году испытания прошли почти 3 тыс. человек, из которых 2,7 тыс. являются выпускниками 11-х классов. По итогам экзаменационной кампании в городе зафиксировали лучший результат за все время проведения ЕГЭ: максимальные 100 баллов получили 40 выпускников, сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По сравнению с прошлым годом количество стобалльников значительно увеличилось. Если в 2025 году максимальный результат получили 25 выпускников, то в этом году их число достигло 40. Кроме того, сразу две школьницы набрали по 200 баллов по итогам двух экзаменов.

Ученица школы №10 Олеся Ирская получила по 100 баллов по литературе и русскому языку. Выпускница гимназии №8 Виктория Никифорова набрала максимальные баллы по русскому языку и химии. Таким образом, обе школьницы стали двухсотбалльницами.

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что результаты экзамена свидетельствуют о системной подготовке выпускников. По его словам, достигнутые показатели стали результатом работы педагогов, поддержки родителей, а также знаний и усилий самих школьников. Он также сообщил, что городские власти поощрят выпускников, показавших максимальные результаты, и их наставников.

В Сочи продолжат действовать меры поддержки стобалльников и педагогов. Каждый выпускник, набравший 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ, получит выплату в размере 50 тыс. руб. Учителям, подготовившим таких выпускников, выплатят по 100 тыс. руб.

Основной период Единого государственного экзамена проходил с 1 июня по 9 июля на базе 15 пунктов проведения экзаменов. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники получили возможность пересдать один предмет по выбору в рамках так называемых президентских дней. При пересдаче учитывается только новый результат экзамена, а предыдущий автоматически аннулируется.

Для выпускников, не преодолевших минимальный порог по обязательным предметам в основной период, предусмотрен дополнительный этап государственной итоговой аттестации. Экзамен по русскому языку пройдет 4 сентября, по математике — 8 сентября, резервный день назначен на 25 сентября.

Мария Удовик