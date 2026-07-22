Глава Армавира обещал помочь семье погибшего на НПЗ сотрудника

Власти окажут поддержку семье погибшего в результате атаки беспилотников на нефтебазу в Северной промзоне Армавира. Об этом сообщил глава города Андрей Харченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, семья погибшего получит необходимую помощь со стороны городской администрации. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — заявил мэр.

Ранее Андрей Харченко сообщил, что нефтебаза подверглась массированной атаке, в которой, по данным оперативных служб, были задействованы более 16 беспилотных летательных аппаратов. После падения обломков на объекте произошло возгорание, площадь пожара составила около 800 кв. м.

К ликвидации последствий привлечены сотрудники экстренных служб: в работах задействованы более 40 человек и девять единиц специальной техники МЧС России. Ситуация находится на контроле оперативных служб.

Глава Армавира призвал жителей города сохранять спокойствие и пользоваться только официальными источниками информации, а также напомнил о запрете на публикацию фото- и видеоматериалов с последствиями атак.

Вячеслав Рыжков