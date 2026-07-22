Wildberries не раскрывает планы по персоналу после остановки склада в Краснодаре

Объединенная компания Wildberries и Russ приостановила работу логистических центров в Краснодаре и Невинномысске после ночной атаки беспилотников, говорится в сообщении Telegram-канала для партнеров «WB партнеры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В управляющей краснодарским объектом компании «ВБ Кубань», по данным системы Rusprofile, занято 650 человек. В пресс-службе маркетплейса не ответили на вопросы о дальнейшей судьбе сотрудников, включая сохранение трудовых договоров и выплату заработной платы.

Сроки возобновления работы складов не называются.

При этом ранее в Telegram-канале Wildberries сообщалось, что работники логистических центров сохранят уровень выплат в случае эвакуации и временной остановки. В компании уточняли, что на всех объектах в России вводятся новые правила на случай нештатных ситуаций, требующих приостановки работы и вывода персонала. Распространяются ли эти нормы на текущую ситуацию, в компании не уточнили.

По данным главы Краснодара Евгения Наумова, при атаке БПЛА на складской комплекс пострадали десять человек. Четверых госпитализировали в медицинские учреждения города, еще шестерым оказали помощь амбулаторно.

«Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет — люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь. Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное — нам надо продолжать делать, что делаем на благо людей»,— прокомментировала произошедшее основатель Wildberries Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

Наталья Решетняк