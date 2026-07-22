С начала года в Сочи отдохнули более 3,6 млн человек

С начала 2026 года Сочи принял более 3,6 млн туристов. Такие данные озвучил глава курорта Андрей Прошунин на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Краснодарского края, которое провели губернатор Вениамин Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ России Леонид Михайлюк, пишет пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По словам Андрея Прошунина, курорт продолжает работать в условиях высокого туристического спроса. Он сообщил, что с начала года Сочи посетили более 3,6 млн человек, а впереди остается август, который традиционно считается одним из самых загруженных месяцев летнего сезона. В связи с этим особое внимание уделяют бесперебойной работе городских систем и обеспечению безопасности жителей и отдыхающих.

Глава города отметил, что все службы работают в усиленном летнем режиме. По его словам, объекты жилищно-коммунального хозяйства, транспортная инфраструктура, санаторно-курортные учреждения и социальные объекты функционируют в штатном режиме. Также он отметил работу силовых структур и правоохранительных органов, которые обеспечивают контроль оперативной обстановки и противодействие внешним угрозам.

В ходе заседания губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с начала года регион принял 7,3 млн отдыхающих. Он отметил, что курортный сезон проходит одновременно с уборочной кампанией, что делает текущий период одним из наиболее напряженных для региона. По его словам, приоритетом остается обеспечение безопасности, стабильной работы объектов критически важной инфраструктуры и сохранение устойчивости экономики.

Начальник управления ФСБ России по Краснодарскому краю Леонид Михайлюк отметил, что текущая обстановка требует новых подходов к обеспечению безопасности. По его словам, особое внимание необходимо уделять защите объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности региона, его жителей и туристов требует совместной работы всех задействованных структур.

По данным администрации Сочи, в летний сезон на курорте единовременно находятся свыше 170 тыс. туристов. В ближайшие недели город ожидает дальнейшее увеличение туристического потока. Власти продолжают уделять приоритетное внимание устойчивой работе городской инфраструктуры и обеспечению безопасности в период высокого сезона.

Мария Удовик