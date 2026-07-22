Цены на проживание в Сириусе снизились на 6%

Федеральная территория «Сириус» стала единственным направлением среди пяти наиболее популярных городов Южного федерального округа, где в летнем сезоне снизилась стоимость проживания. По данным сервиса онлайн-бронирования «Островок», которые приводит «Эксперт Юг», средняя цена забронированной ночи здесь составила 7,9 тыс. руб., что на 6% меньше показателя прошлого года — около 8,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

На остальных популярных направлениях юга стоимость размещения выросла. В Сочи, который сохраняет первое место по популярности среди городов ЮФО, средняя цена ночи увеличилась на 2% и достигла 6,7 тыс. руб. Аналогичный рост зафиксирован в Краснодаре и Ростове-на-Дону — до 4,3 тыс. и 5,4 тыс. руб. соответственно.

Наибольшее подорожание среди лидеров рейтинга отмечено в Геленджике, где средняя стоимость проживания выросла на 6% — до 7,3 тыс. руб. за ночь.

В целом на направления Южного федерального округа этим летом приходится до 15% всех бронирований туристического размещения в России. Для сравнения, доля городов Северо-Кавказского федерального округа составляет около 5%. В десятку наиболее востребованных направлений ЮФО также вошли Анапа, Волгоград, Астрахань, Ейск и Новороссийск.

Вячеслав Рыжков