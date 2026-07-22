В Сочи утром 22 июля работают 50 АЗС

В Сочи по состоянию на 09:00 22 июля работают 50 автозаправочных станций. На 30 из них по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей и не более 30 литров на одну машину, передает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин марки АИ-100 доступен на 25 АЗС, АИ-95 — на 32 заправках, АИ-92 — на 33, дизельное топливо — на 39. Сжиженный газ можно приобрести на 11 объектах.

На двух АЗС сети «Роснефть» топливо отпускают только по топливным картам. На двух заправках «Лукойл» аналогичное ограничение действует в отношении бензина, при этом дизельное топливо доступно без использования карт.

Еще три АЗС временно не осуществляют отпуск топлива, пять объектов находятся на плановом ремонте.

Власти Сочи призвали жителей и гостей города не создавать ажиотаж и не закупать топливо впрок. Об изменениях ситуации с обеспечением горючим будет сообщаться дополнительно.

Вячеслав Рыжков