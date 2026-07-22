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После атаки на логистический центр в Краснодаре СКР возбудил дело

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту атаки беспилотных летательных аппаратов на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт), сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, 22 июля 2026 года вооруженные формирования Украины с использованием БПЛА нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры, расположенным в Краснодарском и Ставропольском краях. В результате атак, по предварительной информации, пострадали мирные жители, их количество устанавливается.

На местах происшествий следователи проводят комплекс мероприятий по сбору доказательств, фиксации последствий атак и установлению всех обстоятельств произошедшего.

В Следственном комитете заявили, что действия лиц, причастных к организации атак, получат уголовно-правовую оценку.

Вячеслав Рыжков

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