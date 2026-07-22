Работа складских комплексов Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановлена

Работа складских комплексов Wildberries в Краснодаре и Невинномысске временно приостановлена после атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в объединенной компании RWB.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее основатель Wildberries Татьяна Ким подтвердила, что атакованный склад в Краснодаре принадлежит компании. На объекте продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия и тушению пожара. В них задействованы 105 человек и более 37 единиц техники, в том числе планировалось привлечение вертолета.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате атаки складского комплекса в Краснодаре пострадали десять человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести, все они госпитализированы. Еще шестерым пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Кроме того, обломки беспилотников повредили два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных домовладения в станице Динской. В Прикубанском округе фрагменты БПЛА повредили балкон и остекление квартиры, пострадавших нет. В Карасунском округе обломки беспилотника попали на территорию гаражного кооператива, где возникло возгорание. Работы по устранению последствий продолжают оперативные и специальные службы.

Вячеслав Рыжков