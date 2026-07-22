Губернатор рассказал о последствиях ночной атаки на Краснодарский край

Краснодарский край в ночь на 22 июля подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате происшествий один человек погиб, еще десять получили травмы, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Армавире обломки беспилотника упали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Глава региона выразил соболезнования его родным и близким.

В Краснодаре при атаке на складской комплекс пострадали десять человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения города, еще шестерым помощь была оказана амбулаторно. На территории объекта продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и тушению пожара.

Кроме того, в Краснодаре фрагменты беспилотников повредили два многоквартирных дома, а в станице Динской — два частных домовладения. По предварительным данным, в этих случаях пострадавших нет.

Губернатор поручил главам муниципалитетов оказать необходимую помощь жителям. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

Вячеслав Рыжков