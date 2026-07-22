Над Кубанью, Крымом и другими регионами ночью сбили 242 БПЛА

В ночь на 22 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 242 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Атака продолжалась с 20:00 мск 21 июля до 08:00 мск 22 июля, сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Вячеслав Рыжков