ВСУ атаковали объекты электроснабжения на юге Крыма

Объекты электроснабжения Южного энергорайона Крыма вновь подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате чего часть населенных пунктов осталась без электроснабжения. Об этом сообщили в компании «Крымэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным предприятия, сложная ситуация с подачей электроэнергии сохраняется также в северо-западной и восточной частях полуострова. В регионе действуют ограничения энергоснабжения, а отключения проводятся в оперативном режиме в зависимости от обстановки в отдельных энергорайонах.

Энергетические службы продолжают работы по стабилизации системы электроснабжения и принимают необходимые меры для восстановления подачи электроэнергии.

Вячеслав Рыжков