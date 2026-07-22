ВСУ атаковали объекты электроснабжения на юге Крыма
Объекты электроснабжения Южного энергорайона Крыма вновь подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате чего часть населенных пунктов осталась без электроснабжения. Об этом сообщили в компании «Крымэнерго».
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По данным предприятия, сложная ситуация с подачей электроэнергии сохраняется также в северо-западной и восточной частях полуострова. В регионе действуют ограничения энергоснабжения, а отключения проводятся в оперативном режиме в зависимости от обстановки в отдельных энергорайонах.
Энергетические службы продолжают работы по стабилизации системы электроснабжения и принимают необходимые меры для восстановления подачи электроэнергии.