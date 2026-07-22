Обломки БПЛА повредили многоквартирный дом в Пашковском микрорайоне Краснодара

В Пашковском микрорайоне Краснодара обломки беспилотного летательного аппарата повредили крышу и окна пятиэтажного многоквартирного дома. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы, сообщил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жителей Краснодара призвали не приближаться к обнаруженным фрагментам беспилотников и сообщать о них в экстренные службы по номеру 112.

Ранее власти сообщили, что в результате отражения атаки БПЛА в Краснодаре были зафиксированы повреждения нескольких объектов инфраструктуры. В Прикубанском округе обломки беспилотника повредили балкон и остекление квартиры, пострадавших не было.

Кроме того, после удара по логистическому складу возник пожар. Основатель Wildberries Татьяна Ким подтвердила, что объект принадлежит компании. В результате происшествия пострадали три человека, они были доставлены в медицинские учреждения.

Также обломки беспилотника упали в Карасунском округе на территорию гаражного кооператива, где возникло возгорание. Для ликвидации пожара на складском комплексе были привлечены 105 человек и более 37 единиц техники, в том числе планируется использование вертолета. На всех участках продолжают работать экстренные службы.

Вячеслав Рыжков