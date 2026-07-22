Роспотребнадзор на фоне пожара в Краснодаре рекомендовал жителям использовать респираторы

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю рекомендовало жителям соблюдать меры предосторожности в связи с возгоранием на складском комплексе WB в Краснодаре. Рекомендацию опубликовали в официальной группе ведомства в ВК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Лукьянов / Коммерсантъ Фото: Владимир Лукьянов / Коммерсантъ

Ведомство советует по возможности избегать пребывания на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку помещений, отказаться от использования контактных линз в пользу очков, употреблять больше жидкости, промывать глаза, нос и горло, а также воздержаться от курения. При необходимости выхода на улицу рекомендуется использовать медицинские маски или респираторы.

В Роспотребнадзоре также призвали обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов острого заболевания, в том числе одышки, кашля, бессонницы, а также при обострении хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что для ликвидации пожара на территории складского комплекса в Краснодаре, возникшего после атаки беспилотного летательного аппарата, планируется привлечь вертолет. В тушении задействованы 105 человек и более 37 единиц техники. Основатель Wildberries Татьяна Ким подтвердила, что атакованный склад принадлежит компании.

По данным главы Краснодара Евгения Наумова, в результате отражения атаки БПЛА повреждения получили несколько объектов городской инфраструктуры. В Прикубанском округе обломки беспилотника повредили балкон и остекление квартиры, пострадавших нет. На территории логистического склада возник пожар, три человека получили травмы и были госпитализированы. Кроме того, в Карасунском округе после падения фрагментов беспилотника произошло возгорание в гаражном кооперативе, которое ликвидируют экстренные службы.

Вячеслав Рыжков