К тушению пожара на складе WB в Краснодаре привлекут вертолет

Для ликвидации пожара на территории складского комплекса в Краснодаре, возникшего после атаки беспилотного летательного аппарата, планируется привлечь вертолет. Как сообщили в оперштабе Кубани, в тушении задействованы 105 человек и более 37 единиц техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее основатель Wildberries Татьяна Ким подтвердила, что атакованный складской комплекс принадлежит компании.

По информации главы Краснодара Евгения Наумова, в результате отражения атаки БПЛА в городе повреждения получили несколько объектов. В Прикубанском округе обломки беспилотника повредили балкон и остекление квартиры, пострадавших нет. На логистическом складе после удара возник пожар, три человека получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

Кроме того, в Карасунском округе фрагменты беспилотника упали на территорию гаражного кооператива, где также произошло возгорание. В этом случае, по данным городских властей, пострадавших нет.

На местах происшествий продолжают работу оперативные и специальные службы. Власти также призвали жителей не публиковать фото и видео работы систем противовоздушной обороны, а при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним и сообщать о находке по телефону 112.

Вячеслав Рыжков