Главные новости к утру 22 июля

Склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске были эвакуированы из-за атаки БПЛА. В Краснодаре пострадали три человека, в Невинномысске — два. Информацию об ударах подтвердила глава компании Татьяна Ким.

Как стало известно “Ъ”, Росавиация снизила предельную высоту полета в районе московских аэропортов до 4900 м и запретила транзитные пролеты через него из соображений безопасности — для снижения интенсивности полетов вокруг Москвы и ускоренной посадки в случае угрозы.

В краснодарском Армавире загорелась нефтебаза. Объект атаковали 16 БПЛА, сообщили в мэрии города.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Новым главкомом стал генерал-майор Михаил Драпатый.

Пентагон столкнулся с острой нехваткой бюджета, вызванной войной с Ираном, сообщает The Washington Post. К концу июля закончатся средства, выделенные на военные операции ВМС и ВВС, сообщили собеседники издания.

Пентагон признал погибшим 28-летнего сержанта, числившегося пропавшим без вести после атаки Ирана по американской базе «Муваффак Салти» в Иордании.

Переписки пользователей с китайской нейросетью DeepSeek оказались доступны в поисковой выдаче Google. В общедоступных чатах содержится пометка: «Этот общий диалог создан искусственным интеллектом, предназначен только для ознакомления», обратил внимание «Ъ».

Apple начнет сдавать устройства в лизинг для стимулирования продаж. Программа Apple Upgrade заработает 28 июля в США и будет действовать для большинства моделей iPhone, Mac, iPad и Apple Watch.